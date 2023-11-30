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Yerel Ambulans helikopter 78 yaşındaki hasta için havalandı
Yerel

Ambulans helikopter 78 yaşındaki hasta için havalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 17:58:00 - 2023-11-30 18:06:46

Van’ın Başkale ilçesinde böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı.

Başkale Devlet Hastanesine akut böbrek yetmezliği ile başvuran 78 yaşındaki Memihan Elter isimli hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van il merkezine sevkine karar verildi.

Bunun üzerine talep edilmesiyle havalanan helikopter ambulansla alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

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