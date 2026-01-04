  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü
Yerel

Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü

Tunceli’de rahatsızlanan 77 yaşındaki bir hasta için sağlık ekipleri araçla gidilemeyen yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek aşarak zamanla yarıştı.

Tunceli’de sağlık ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen bir hastaya ulaşmak için seferber oldu. Mazgirt ilçesine bağlı Anıtçınar köyünde yaşayan 77 yaşındaki hasta H.B.’nin nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri üzerine Darıkent Acil Sağlık ekipleri seferber oldu.

 

Kalp ve KOAH hastası olan vatandaşa ulaşmak için ekipler, araçla ilerlemenin mümkün olmadığı noktadan itibaren yaklaşık 1 kilometrelik zorlu yolu yürüyerek kat etti. Sağlık personelinin özverili çalışmasıyla hasta sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.B., daha sonra devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yoğun kar yağışını umursamadan yürüdüler! "Eğlence değil, vicdan zamanı"
Yoğun kar yağışını umursamadan yürüdüler! "Eğlence değil, vicdan zamanı"

Aktüel

Yoğun kar yağışını umursamadan yürüdüler! "Eğlence değil, vicdan zamanı"

Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!
Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!

Yerel

Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı
Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Gündem

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Valilik duyurdu: Ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı
Valilik duyurdu: Ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Gündem

Valilik duyurdu: Ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23