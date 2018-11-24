Ambulans çalan zanlı yakalandı
Antalya'da kent merkezindeki bir hastaneye ait ambulansı çalan zanlı gözaltına alındı24 Kasım 2018 Cumartesi 14:48
Antalya'da özel bir hastaneye ait ambulansı çalan zanlı gözaltına alındı.
Polisler kavşakta yakaladı
Kent merkezindeki özel bir hastanenin bahçesinde park halindeki ambulansın çalınması üzerine durum polise bildirildi.
Ambulansın Serik ilçesine doğru hareket ettiğini belirleyen ekipler, Gedik Kavşağı'nda aracı durdurdu.
Ambulansı kullanan zanlı F.Ç. gözaltına alındı.
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