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Amber Türkmen: Yapacağım şey belediye personeline vereceğim bir talimat olacak

Cumhur İttifakı ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen,seçime sayılı günler kala radyocular ile ortak yayında buluştu.

14 Mart 2019 Perşembe 13:01
Amber Türkmen: Yapacağım şey belediye personeline vereceğim bir talimat olacak

Cumhur İttifakı ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, "Yapacağım şey belediye personeline vereceğim bir talimat vermek olacak. Arkadaşlar bugünden sonra bir şeyi değiştiriyoruz. Gelen hiçbir telefona, müracaat eden hiçbir vatandaşımıza ’bu bize bağlı değil, burası bizim sorumluluk alanımızda değil, Büyükşehir Belediyesini ilgilendiriyor’ gibi bir cevap verilmeyecek. Bunu yasaklayacağım" dedi.

 

Cumhur İttifakı ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, seçime sayılı günler kala radyocular ile ortak yayında buluştu. Yaklaşık bir saat süren programda Elvan Palaşoğlu’nun "Sanatçı olarak neden siyaseti tercih ettiniz?" sorusunu yanıtlayan Türkmen, "Çünkü insana ulaşmak istiyorum. Sanat bazı duyguları, düşünceleri ifade edebilmenin bir yoludur. En karmaşık duyguları bile sanat sayesinde kolayca ifade edebilirsiniz. Ama hedef hep aynı insana ulaşıyorsunuz. İnsanı güzelliklere taşıyorsunuz. Mesleğiniz veya icra ettiğiniz göreviniz ne olursa olsun hepimizin amacı hep aynı, ortak noktada güzellikte birleşiyor. Ben sürekli bu süreçte etrafımdaki halkayı büyüten biriyim. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var. ’Hiçbir milletin kadını milletini bağımsızlığa başarıya ulaştırmak için Anadolu kadını kadar çalıştım diyemez.’ İşte ben de o kadın ruhuyla sanatçı kimliğimle yöneticilikte elde ettiğim tecrübe ile tüm yapıp ettiklerimle, tüm birikimimle Çankaya’nın ve Çankayalı’nın hizmetine hazır hissediyorum kendimi" açıklamasında bulundu.



"Belediye personeline talimat vereceğim"

 

Çankaya için projelerini 5 adımda topladıklarını ifade eden Türkmen, seçilmesi üzerine yapacağı ilk icraat ile ilgili soruya ise, "Öncelikle yapacağım şey belediye personeline bir talimat vermek olacak. Arkadaşlar bugünden sonra bir şeyi değiştiriyoruz. Gelen hiçbir telefona, müracaat eden hiçbir vatandaşımıza ’bu bize bağlı değil, burası bizim sorumluluk alanımızda değil, Büyükşehir Belediyesini ilgilendiriyor’ gibi bir cevap verilmeyecek. Bunu yasaklayacağım. Çünkü Çankaya ve Çankayalı bundan çok yorgun. Küçücük bir kaldırımın köşesi onarılacak ya da asfalta küçük bir yama yapılacak, orası bize bağlı değil büyükşehir oraya gönderir, Çankaya Belediyesi gönderir gibi Hızır idi, Yunus idi diyerek insanlar gidip gelmekten yorulmuşlar maalesef. Şimdi bir şansımız var. Bu şansı Çankaya için değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum" dedi.

 

"Seçmene bir mesajınız var mı?" sorusu üzerine Amber Türkmen, "Bana bir şans verin” diyerek şu şekilde devam etti:

 

"Ben Çankaya’nın kadın belediye başkan adayıyım. Ülkemin kadını destekleme konusunda samimi olduğunu biliyorum. Bana bir defa şans versinler 31 Mart akşamı Çankaya Belediyesi’nin ilk kadın başkanını hep birlikte seçelim. Çankayalı kadınlar ile kocaman ve güçlü bir kadın eli oluşturalım. Kadın gözüyle kadın vicdanı ile Çankayamıza hizmet sağlayalım. Ben kendime bir şans istiyorum ama bu şans Çankaya’nın şansı olsun. Çankaya’yı hak ettiği yere hep birlikte taşıyalım. Bunu canı gönülden istiyorum."

 

Yayın sonunda açıklamalarda bulunan radyoculardan Elvan Palaşoğlu, şu ana kadar hep bay belediye başkan adaylarını konuk ettiklerini, bu sayede bir ilki yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

 

“Amber Hanım Türkçe’yi çok güzel kullanan bir başkan adayı ve cevaplar çok net ve hiç uzatmadı. Kısa, öz ve bu yüzden çok soru sorma şansımız oldu.”

 

Meslektaşları olarak görmekten gurur duyduğunu ifade eden program sunucusu Gülay Kankalp Çetin ise, Çankaya’da Çankaya adayı olarak ilk kez bir kadın aday ağırladıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Yayın sonrası radyonun Herkül adındaki köpeğini kucağına alan Türkmen, sokak hayvanları projeleri ile de dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:01
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