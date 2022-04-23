Amber Heard kimdir, nereli kaç yaşında? Amber Heard hayatı ve biyografisi
Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard gizlice çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından yeniden gündem oldu. Peki Amber Heard kimdir? filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmlerinin başrol oyuncusu Johnny Depp’in eski eşi olan Amber Heard nereli kaç yaşında? İşte Amber Heard hayatı, biyografisi.
2017 yılında evlilikleri şiddet nedeniyle bitiren çift, birbirleri hakkındaki iddialarla gündemde. Peki, Johnny Depp‘in eski eşi Amber Heard kimdir, kaç yaşında?
Amber Heard kimdir?
Amber Heard'ın tam adı Amber Laura Heard'dır. Ünlü oyuncu 22 Nisan 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinin Auistin şehrinde dünyaya geldi. St. Michael Katolik Akademisinden oyunculuj için çocuk yaşta ayrılan Amber Heard, okul tiyatrosunda birçok karakter canlandırmıştır. Henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başlamıştır. Amber Heard, Tasya van Ree ile 2008'den 2012 yılına kadar birliktelik yaşadı, 2015 yılında ise Johnny Depp ile evlendi.
Amber Heard hangi filmlerde oynadı?
İşte Amber Heard'ın oynadığı filmlerden bazıları:
2006 - All the Boys Love Mandy Lane
2008 - Never Back Down
2009 - Zombieland
2009 - Exterminator
2010 - Amber The Joneses
2010 - And Soon the Darkness
2011 - Drive Angry