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Aktüel

Ambarlı açıklarında makine arızası yapan tekne marinaya çekildi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 23:31:53 -
Ambarlı açıklarında makine arızası yapan tekne marinaya çekildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da Ambarlı açıklarında makine arızası yapan ve içinde 6 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince marinaya çekildi.

Alınan bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne, Ambarlı açıklarında bir teknede makine arızası meydana geldiği bildirildi.

İhbar üzerine belirtilen mevkiye giden Kıyı Emniyeti ekipleri, içinde 6 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekneyi kontrol altına alarak, güvenli şekilde West İstanbul Marina'ya çekilmesini sağladı.

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