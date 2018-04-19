Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amazon'un özel üye sayısı dudak uçuklattı!

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un "prime" adı verilen ve milyonlarca ürünü tüketicilere en geç iki gün içinde ek ücret almadan ulaştıran hizmetini kullanan kişilerin sayısının 100 milyonu aştığı bildirildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:13
Amazon'un özel üye sayısı dudak uçuklattı!

ABD finans dünyasının bütün yıl sabırsızlıkla beklediği ve dünyanın en zengin insanı olan Amazon kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un "Hissedarlara Yıllık Mektubu" yayımlanarak şirketin üye sayısı hakkında ilk kez kamuoyuna bilgi verildi.

 Bezos mektubunda, 13 yıl önce başlayan prime hizmetini şu anda dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın kullandığını belirterek, şirketin geçen sene bu üyelik kapsamında dünya genelinde 5 milyardan fazla ürünü tüketicilere gönderdiğini vurguladı.

 Geçen sene prime üye sayısında rekor kırıldığı bilgisini paylaşan Bezos, bu tip üyeliği bulunan tüketicilere 100 milyonu aşkın farklı ürünün en geç iki gün içinde ek ücret almadan ve ürün sayısında kısıtlama olmadan teslim edildiğine dikkati çekti.

 Bezos, prime üyeliğin geçen sene Meksika, Singapur, Hollanda ve Lüksemburg'da da başladığını aktardı.

 ABD ve Kanada dışında, Amazon prime üyeliği İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Avusturya, Hindistan ve Japonya'da bulunuyor.

 Amazon, yıllık 99 dolar (yaklaşık 397 Türk lirası) veya aylık 13 dolar (52 Türk lirası) olan prime hizmeti sayesinde kullanıcılarına milyonlarca ürünü en geç iki gün içinde ücretsiz ulaştırabiliyor. Üyeler ayrıca, prime hizmeti sayesinde binlerce film ve diziyi ücretsiz izleyebiliyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 07:13
  1. Amazon.com

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Seçim 2018' seçme yaşında 1 sene oynattı
    1. 'Seçim 2018' seçme yaşında 1 sene..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Amazon'un özel üye sayısı dudak..
    4. ABD'den tehdit: Türkiye'ye yaptırım..
    5. İşte o bomba! Türkiye'ye verecekler
    6. Sabah Gazetesinin acı günü!
    7. Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan..
    8. İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    9. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
    10. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
    11. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
    12. ETA, kendini feshediyor
    13. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
    14. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
    15. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
    16. Tükürük testi ile karın..
    17. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
    18. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
    19. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
    20. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
    CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek