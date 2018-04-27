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Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Amazon'un hisseleri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

27 Nisan 2018 Cuma 21:57
Amazon'un hisseleri rekor kırdı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri bugün rekor kırarken, firma ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumuna yükseldi.

Dün açıklanan 2018 birinci çeyrek bilançosunda şirketin yıldan yıla gelirinin yüzde 42,8, net karının da yüzde 125 yükseliş göstermesinin ardından, firmanın hisseleri bugüne yükselişle başladı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında dünü 1.517,96 dolardan tamamlayan Amazon hisseleri, bugün yüzde 7,9 artışla 1.638,10 dolara kadar yükseldi.

Bu sonuçla, Amazon'un hisseleri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

Şirketin piyasa değeri de bugün 56 milyar dolar artarak 763 milyar dolara ulaştı.

Böylece, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi devlerin piyasa değerini geride bırakan Amazon, Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumuna yükseldi.

Amazon'un hisselerindeki artışla şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un da serveti bugün artış gösterdi.

Firma hisselerinin yüzde 16'sına sahip Bezos'un serveti bugün yaklaşık 10 milyar dolar artarak 134,5 milyar dolara ulaştı.

Böylece dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos, Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesinde zirvedeki yerini güçlendirdi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 21:57
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