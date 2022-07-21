Amazon'dan milyar dolarlık satın alma

E-ticaret devi Amazon, farklı sektörlerdeki şirketleri bünyesine katmaya devam ediyor. Amazon’un son olarak satın almaya çalıştığı şirketin bir sağlık hizmeti sağlayıcısı olduğu belirtildi. One Medical isimli üyelik tabanlı sağlık hizmeti firması için 3,9 milyar doları gözden çıkardı.

Son zamanlarda yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Amazon’un son durağı One Medical isimli yenilikçi sağlık şirketi oldu. Sağlık hizmetlerini teknolojiyle birleştiren ve daha uygun fiyatlı olarak sunulabileceğini belirten One Medical, birinci basamak sağlık kuruluşu hizmeti veriyor.

One Medical’i diğer sağlık kuruluşlarından ayıran en büyük farkı abonelik tabanlı çalışıyor olması. Yeniden tasarlanmış hasta odaları, oldukça rahat mobilyalarıyla dikkat çeken şirket, telesağlık hizmetlerine 7/24 erişim sunuyor. Ayrıca muayene randevularının “en geç ertesi gün” verileceğini garanti ediyor.

Covid-19 salgınından sonra yeni bir sağlık birimi oluşturan Amazon, ilk defa bu sektöre 3,9 milyar dolar gibi yüksek bir yatırım yaptı. Amazon Sağlık Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Neil Lindsay, sağlık hizmetlerinin yeniden keşfedilmesi gerektiğine inanıyor.

Konuyla ilgili konuşan One Medical CEO’su Amir Dan Rubin, sağlık hizmetindeki deneyimi değiştirebileceklerini söyledi. Hastalar için daha erişilebilir, uygun fiyatlı ve eğlenceli bir sağlık kuruluşu hizmetinin mümkün olduğunu aktardı.

Yine de bu Amazon’un sağlık alanındaki ilk yatırımı değil. 2018 yılında şirket, önceden sınıflandırılmış ilaçları doğrudan kapınıza teslim eden PillPack isimli bir online eczaneyi satın almıştı. Şirketin şu anda PillPack by Amazon Pharmacy adıyla ABD’nin belli bölgelerinde hizmet verdiği biliniyor.