Amazon’dan Almanya’ya geniş istihdam
ABD merkezli e-ticaret firması Amazon, bu yıl itibariyle Almanya’da yeni mağazalar açarak, 2,800 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.14 Temmuz 2019 Pazar 16:40
Münübe Yılmaz
ABD merkezli e-ticaret firması Amazon, bu yıl itibariyle Almanya’da yeni mağazalar açarak, 2,800 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor. 2019 yılının sonunda Almanya’daki toplam personel sayısı 20.000’i geçmesi beklenen Amazon, 35’den fazla bölgede hizmet vermiş olacak. Geçtiğimiz aylarda Moenchengladback’daki mağazasını açan Amazon, Almanya çapında 13 toptan satış magazına kavuşmuş oldu. Amazon’un düşük maliyeti ve kaliteli taşıma hizmeti ile Almanya’daki pek çok şirket ile uzun süredir rekabette olduğu biliniyor.
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