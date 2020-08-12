  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Amazon.com.tr’den yüzde 70’e varan Büyük Moda İndirimi

Amazon.com.tr, Büyük Moda İndirimleri kapsamında Adidas, Camper, Defacto, Geox, Jack & Jones, Koton, Levi’s, Puma, Under Armour, United Colors of Benetton ve daha birçok seçkin markanın ürünlerine cazip fiyatlarla sahip olma olanağı sunacak

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:48:28 -
Amazon.com.tr’den yüzde 70’e varan Büyük Moda İndirimi

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr, birçok yetişkin ve çocuk giyim ürününde yüzde 70’e varan özel indirimler sunacağını duyurdu.

Amazon.com.tr yaptığı açıklama ile yüzde 70’e varan Büyük Moda İndirimleri’ni duyurdu. 6-31 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak fırsatlar tüketicilere hem yaz sezonu hem de yılın geri kalanında ihtiyaç duyabilecekleri on binlerce popüler giyim ürününde cazip indirimler sunacak.

Kampanya boyunca modaseverler koşu kıyafetleri, şort ve taytlardan ayakkabı ve terliklere, etek, elbise ve pantolonlardan tişört, gömlek ve iç giyime, güneş gözlüğü ve plaj giyimden cüzdan, çanta ve çoraplara geniş yelpazedeki birçok yetişkin ve çocuk giyim ürününe özel fiyatlarla sahip olabilecekler.

Kampanyada Adidas, Camper, Defacto, Geox, Jack & Jones, Koton, Levi’s, Puma, Under Armour, United Colors of Benetton gibi birçok seçkin markanın ayakkabı ve giyim ürünleri de özel indirimlerle tüketicilerle buluşacak. Büyük Moda İndirimleri kampanyasına www.amazon.com.tr/buyukmodaindirimi ve Amazon.com.tr mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

"Büyük Moda İndirimi" kapsamında, Koton ürünlerinde yüzde 70’e varan indirimler, Puma ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler, Camper ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler, Under Armour ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler, Jack & Jones ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler sunulacak.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması
Gündem

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Gazeteci Yazar ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla ..
Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın tahmini
Ekonomi

Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın tahmini

Stratejist Cüneyt Paksoy altın ve dolar hakkında yaptığı açıklama koronavirüs ne kadar gerilerse altın ve dolardaki ateşin ineceğini söyledi..
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik
Dünya

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye yolladığı Oruç Reis bölgedeki kukla devletler tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Yunanistan’dan s..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı