Amazon Türkiye, satış ortaklarına Amazon Prime'ın avantajlarını anlattı

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye'nin sanal ortamda düzenlediği ikinci satış ortağı toplantısı gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programda satış ortakları, Amazon.com.tr'nin Türkiye'de hizmete sunduğu Amazon Prime ayrıcalıkları, Prime hizmetinin yurt içi ve yurt dışı satışlarda sunduğu avantajlar, Prime Day ile ilgili detaylar ve son gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

Türkiye'de eylül ayında hizmete sunulan Amazon Prime ile ilgili detaylar, Amazon Prime hizmetinin müşterilere ve Amazon Lojistik ile satış ortaklarına sunduğu avantajlar, Türkiye'de ilk kez kutlanacak Amazon Prime Day, e-ihracatla büyüme, satış ortağı eğitim programı ve online eğitimlerle ilgili birçok bilginin paylaşıldığı toplantıya ülke genelinden 450'yi aşkın satış ortağı katıldı.

Toplantıda Amazon liderleri ile bir araya gelen satış ortakları, Amazon Prime hizmetinin Türkiye'de kullanıma girmesi ile birlikte, Amazon.com.tr vasıtasıyla işletmelerini büyütebilecekleri araç ve hizmetler hakkında da birincil ağızdan daha geniş bilgiye sahip oldular.

Dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Amazon, satış ortaklarının Amazon Lojistik aracılığıyla satılan ürünlerine otomatik olarak Amazon Prime logosu kazandırarak, Prime hizmeti ile ürünlerini hem Türkiye'de hem de tüm dünyadaki müşterilere hızlı bir şekilde sunma imkanı tanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, şunları kaydetti:

"Eylül ayında Türkiye'de hizmete giren Amazon Prime, binlerce üründe alışveriş ayrıcalıkları, Prime Video ile ödüllü dizi, film ve Amazon Originals içerikleri, Prime Gaming ile birçok oyun, oyun içi ayrıcalık ve Twitch.tv kanal aboneliğinin yanı sıra Prime Day gibi üyelere özel indirimler sunan ayrıcalıklı bir üyelik programı. Türkiye, Amazon Prime hizmetinin sunulduğu 20. ülke ve diğer ülkelerdeki tecrübelerimize dayanarak, Amazon Prime hizmeti ile müşterilere sunulan hızlı gönderim seçeneklerinden faydalanma imkanına sahip olan satış ortaklarımızın satış rakamlarında artış olabileceğini söyleyebilirim. Tüm satış ortaklarımızı Amazon Lojistik’e dahil olarak Prime üyelerine ulaşmaya ve bu muhteşem fırsattan faydalanmaya davet ediyorum."