Amazon Prime day indirimi var mı? Amazon Prime üyeliği nasıl olunur?

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon'un 21-22 Haziran tarihlerinde 20 ülkede kutladığı yılın en büyük alışveriş etkinliği Prime Day boyunca Türkiye'deki Prime üyelerine müthiş fırsatlar sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Prime hizmeti ile Türkiye'de müşterilerimize eşsiz bir değer sunuyoruz. Üyelerimize daha fazla kolaylık, daha geniş bir seçki ve eğlence içeriği sunmak için yatırımlarımıza ve yeniliklerimize devam edeceğiz” dedi.

Amazon Prime day indirimleri neler?

Bu yıl Amazon Prime Day, etkinliğin tarihindeki en fazla indirimi ve fırsatı Prime üyeleriyle buluşturuyor. Tüm dünyadaki Prime üyeleri, iki milyonu aşkın üründe müthiş fırsatlardan ve indirimlerden faydalanabiliyor. Türkiye'de ise Prime üyeleri her kategoriden dünyaca ünlü markaların binlerce ürününde eşsiz fırsatlar ve bitmeden yakala gibi özel indirimlerin yanı sıra, eğlence tarafında da harika içeriklere erişim sağlayabiliyorlar. Türkiye ve dünyadaki Prime üyelerimize, çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin ürünlerinden oluşan ve aralarında oyun ekipmanlarından elektroniğe, modadan evcil hayvan ürünlerine kadar tüm kategorilerden binlerce üründe indirimler söz konusu.

Amazon Prime üyeliği nasıl olunur?

Prime üyeliğini başlatmak son derece kolay bir süreç. Tüm müşterilerimiz, amazon.com.tr/primeday adresini ziyaret ederek Prime üyeliklerini ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatarak Prime Day ayrıcalıklarından, hızlı ve bedava kargo seçeneklerimizden, Prime Video ve Prime Gaming ile eğlenceye yönelik sunduğumuz tüm imkânlardan faydalanabilirler.