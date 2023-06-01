Amazon "gizlilik ihlali" gerekçesiyle 30,8 milyon dolar ödeyecek

Amazon, kameralı kapı zili üreten Ring şirketiyle sesli asistan Alexa'nın mahremiyet ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 30,8 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

Amazon, Alexa'nın çocukların seslerini ve yer bilgilerini kaydettiğine dair Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) suçlamalarını çözmek için 25 milyon dolar, kameralı kapı zili üreten Ring'e dair gizlilik ihlali suçlaması için de 5,8 milyon dolar olmak üzere toplamda 30,8 milyon dolar ödeyecek.

Alexa'ya dair adım, Amazon'a veri silme uygulamalarını elden geçirmesini ve daha katı, daha şeffaf gizlilik önlemleri almasını istiyor.

Alışveriş devi Amazon ise FTC'nin hem Alexa hem de Ring hakkındaki iddialarına katılmadığını bildirerek yasa ihlali suçlamasını reddetti.

Şirket, "Cihazlarımız ve hizmetlerimiz, müşterilerin gizliliğini korumak ve müşterilere deneyimleri üzerinde kontrol sağlamak için tasarlandı." açıklamasını yaptı. (İLKHA)

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