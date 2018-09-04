Amazon, değeri 1 trilyon doları aşan ikinci şirket oldu
Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, Apple'dan sonra piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket oldu.04 Eylül 2018 Salı 20:31
Dünyanın en büyük online perakende şirketi olan Amazon'un rekor yolculuğu devam ediyor. Kurucusu Jeff Bezos'u açık ara dünyanın en zengin insanı yapan amazon hisselerindeki baş döndürücü yükseliş sürüyor. Amazon'un değeri 1 trilyon dolara ulaştı.
AMAZON HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ
ABD borsalarının açılmasından kısa süre sonra Amazon hisseleri dünkü kapanışa göre yüzde 2.0 artışla 2,050.50 dolara yükseldi.
AMAZON, 1 TRİLYON DOLAR SINIRINI AŞAN İKİNCİ ŞİRKET OLDU
Böylece Amazon, Ağustos ayında 1 trilyon dolar sınırını aşan teknoloji devi Apple'dan yalnızca beş hafta sonra bu sınırı aşan ikinci şirket oldu.
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