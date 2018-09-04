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Amazon, değeri 1 trilyon doları aşan ikinci şirket oldu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, Apple'dan sonra piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket oldu.

04 Eylül 2018 Salı 20:31
Amazon, değeri 1 trilyon doları aşan ikinci şirket oldu

Dünyanın en büyük online perakende şirketi olan Amazon'un rekor yolculuğu devam ediyor. Kurucusu Jeff Bezos'u açık ara dünyanın en zengin insanı yapan amazon hisselerindeki baş döndürücü yükseliş sürüyor. Amazon'un değeri 1 trilyon dolara ulaştı.

AMAZON HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD borsalarının açılmasından kısa süre sonra Amazon hisseleri dünkü kapanışa göre yüzde 2.0 artışla 2,050.50 dolara yükseldi.

AMAZON, 1 TRİLYON DOLAR SINIRINI AŞAN İKİNCİ ŞİRKET OLDU

Böylece Amazon, Ağustos ayında 1 trilyon dolar sınırını aşan teknoloji devi Apple'dan yalnızca beş hafta sonra bu sınırı aşan ikinci şirket oldu.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 20:31
  1. Apple
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Amazon

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