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Ekonomi Amazon da personel kıyımına başladı!
Ekonomi

Amazon da personel kıyımına başladı!

Büyük şirketlerin personel çıkararak yola devam etme stratejisine Amazon da uydu

Yeniakit Publisher
2022-11-19 15:04:00 -
Amazon da personel kıyımına başladı!

Büyük şirketlerin personel çıkararak yola devam etme stratejisine Amazon da uydu

Şirketin Cihazlar ve Hizmetler organizasyonuna liderlik eden Dave Limp, ekibine Amazon tarafında “bazı ekipleri ve programları birleştireceğini” ve “bazı rollere artık gerek kalmayacağını” söyledi.

Limp, şirket tarafından personele gönderilen bir notta, “Sonuç olarak Cihazlar ve Hizmetler kuruluşundaki yetenekli çalışanları kaybedeceğimizi bildiğimiz için bu haberi vermek zorunda olmak bana acı veriyor” dedi. “Bu haberi sindirmenin zor olduğunu bilsem de, Cihazlar ve Hizmetler organizasyonunun Amazon için önemli bir yatırım alanı olmaya devam ettiğini ve müşterilerimiz adına icatlar yapmaya devam edeceğimizi vurgulamak isterim.”

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