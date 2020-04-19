  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Amatörde takım sayısı artacak

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)Genel Başkanı Musa Soykarcı, önümüzdeki sezon için Süper Amatör Küme’de takım sayısının artacağını söyledi.

2020-04-19 17:34:11 -
Amatörde takım sayısı artacak

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)Genel Başkanı Musa Soykarcı, önümüzdeki sezon için Süper Amatör Küme’de takım sayısının artacağını söyledi.


Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, 14 takımla oynanan Kayseri Süper Amatör Küme’de kaliteyi ve heyecanı daha da artırmak adına takım sayısını çoğaltmayı düşündüklerini söyledi.


Kayseri ASKF Başkanı Soykarcı, "Kayseri 1. Amatör Küme’de hedefi kalmayan takımların havlu atmaması adına bazı çalışmalarımız var. Bunlardan birisi de Süper Amatör Küme’deki takım sayısını artırmak. Beraberinde bazı çalışmalar da düşünüyoruz. Bu sezonki Birinci Amatör Küme üçüncülerini de Süper Amatör Küme’ye dahil ederek, gelecek sezon Süper Amatör Küme’nin 16 takımla oynanması planımızda var" dedi.


14 takımla oynanan Süper Amatör Küme, bu kararın hayata geçirilmesi halinde önümüzdeki sezon 16 takımla oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı