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Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 16:07
Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.


Yüreğir’de sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Çelikcan, ’’Çocuklarımızı sokağın olumsuz koşullarından uzak kalması için bireysel sporlardan biri veya takım sporlarına yönlendirmek önemlidir. Spor çocuklarımızın fiziki gelişimlerinin yanı sıra kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasına vesile olur.Bu yüzden Yüreğir’e 22 spor tesisi yaptık. Adana’ya ilk kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonun olduğu kompleksi tamamladık. İçerisinde bowling salonu, kütüphane ve salon sporları için salonlar olan komple bir tesis. Burayı bir gençlik merkezi gibi olarak düşünebiliriz. Sporun birleştirici gücüyle yarınlara daha güvenle bakabiliriz’’ şeklinde konuştu.



’’Amatör sporlara önem vereceğiz’’


AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise amatör spor kulüpleriyle işbirliğini artıracaklarını, bütün spor dallarının ilçede yaygınlaşması için çalışacaklarını belirterek, ’’Sporun kaynaştırıcı bir özelliği vardır. Başkanımız Yüreğir’de spor yapacak yeni bir çok tesis kazandırdı. Yapılan bu güzel hizmetlerden dolayı Yüreğirli vatandaşlarımız kendisini çok güzel anacaktır. Biz yapılan bu hizmetlerin üzerine yeni hizmetler ekleyerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz’’ diye konuştu.


Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Av. Haluk Güner Köktürk Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın göreve geldiği günden bu yana amatörlere en iyi ve kaliteli malzeme yardımında bulunduğunu amatörlerin yanında olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Adaletgücü, Anadolu 19 Mayısspor, Gençlerbirliği, Güneşlispor, Kazime Özlerspor, Kiremithanespor, Köprüspor,Seyhangücü, Yüreğir İdmanyurdu, Yüreğirspor, Sinanpaşaspor Kulübü, Yüreğir İşitme Engelliler, Adana Vefa01spor ,Özdenspor, Köprüdpor, Adana Demirspor ve Yüreğir Belediyespor takımlarından oluşan toplam 17 kulübe futbol ayakkabısı, tekmelik, futbol topu, maç forması, penye ve tişört, kaleci eldiveninden oluşan malzemeler dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:07
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