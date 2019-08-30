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Amatör oyuncular tepkilerini böyle gösterdi

Düzce’de amatör tiyatro oyuncuları, tepkilere neden olan Emine Bulut cinayetinde video çekme olayına karşın farkındalık oluşturmak amacıyla mini bir oyun oynadılar.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:27
Amatör oyuncular tepkilerini böyle gösterdi

Düzce’de amatör tiyatro oyuncuları, tepkilere neden olan Emine Bulut cinayetinde video çekme olayına karşın farkındalık oluşturmak amacıyla mini bir oyun oynadılar.


Eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanan ve “Ölmek istemiyorum”videosu ile akıllara kazınan Emine Bulut Cinayetinde, cinayet anının amatör kamera ile çekilerek sosyal medyaya yansıma anına Türkiye’den gelen tepkilerin ardından harekete geçen Düzceli amatör Tiyatro oyuncuları farkındalık oluşturmak için mini bir oyun oynadılar. Oyuncular kadına şiddet sırasında vatandaşların video çekmek yerine polis ve sağlık ekiplerini aramaları gerektiğine dikkat çekmek için piyes hazırladılar. Düzce’de bir kafede oynanan kısa oyunda senaryo gereği tiyatro oyunculardan birisi rol gereği sevgilisi olan bir kadına şiddet uygularken başka bir masada oturan erkek oyuncu video çekiyor. Şiddet gören kadının arkasında oturan başka bir kadın ise olayı ayırmaya çalışırken video çeken oyuncuya tepki gösteriyor ve polis ve ambulansı aramasını söylüyor.



“Seyirsadece tiyatroda olsun bu tür olaylarda değil”


Oynadıkları piyes hakkında bilgiler veren amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, “Son zamanlarda kadına şiddetle ilgili olarak çok üzücü olaylar yaşanıyor. İnsanların duyarsızlığı, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demezliği, bunu internette kullanmaya çalışmaları, özellikle kadına şiddet son dönemde arttığı için bizde amatör tiyatro grubu olarak buna dikkat çekmek istedik. İnsanların bu tip olaylara seyirci kalmasını istemiyoruz. Biz seyirci seven tiyatrocular bu olaylara seyirci kalınmasını istemiyoruz. Bu yüzden bir piyes hazırladık, bir farkındalık projesi yaptık. Her zaman annelerimizin, ablalarımız ve kardeşlerimizin yanında olacağımızı söylemek isterim” dedi.



“Kurtaranımız olmasa da görüntümüz mutlaka sosyal medyada kalır”


Rol gereği çifte müdahale eden ve video çeken oyuncuya tepki gösteren amatör tiyatro ile uğraşan Merve Şahin ise “Emine Bulut vakasında gördüğümüz gibi insanlar polisi ya da ambulansı aramak yerine videoya çekiyorlar. Bizde bu konu üzerine dikkat çekmek istedik. İmkanları olduğu sürece polisi ya da ambulansı aramalarını tercih ediyoruz. Üzgünüz ama Emine Bulut cinayeti gösterdi ki kurtaranımız olmasa da görüntümüz mutlaka sosyal medyada görünecektir” şeklinde konuştu.


Dikkat çekmek için hazırlanan piyes kafede oturanlar tarafından alkış aldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:27
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