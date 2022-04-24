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Spor Amatör maçta kavga çıktı
Spor

Amatör maçta kavga çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Out maçında Muğlaspor ile Ortaca Belediyespor karşılaşmasının ardından iki takım futbolcuları ve taraftarı arasında kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 20:32:00 -
Amatör maçta kavga çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Out maçında Muğlaspor ile Ortaca Belediyespor karşılaşmasının ardından iki takım futbolcuları ve taraftarı arasında arbede yaşandı.

Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Muğlaspor 17'nci dakikada Samet Emre Temel ve 45+1'de Turgay Eruzun'un golleriyle 2-1 kazandı. Ortaca Belediyespor'un golünü ise 30'uncu dakikada Yusuf Çataloluk, penaltıdan kaydetti.

Maç sonunda Muğlaspor futbolcuları sahada sevindiği sırada bir grup Ortaca Belediyespor oyuncusu ve taraftar sahaya girdi. İki takım oyuncuları ve taraftarları arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Polis ekiplerinin biber gazı ile müdahale ettiği kavgada, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Diğer yandan galibiyeti kutlayan Muğlasporlu futbolcular tribüne geldiği sırada taraftar, "Aşkımız sizlere değil, armaya, yönetim istifa" sloganı attı.

Yaşanan gerginlik, taraftarın stat dışına çıkarılmasıyla son buldu.

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