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Spor Amatör futbol maçının ardından çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
Spor

Amatör futbol maçının ardından çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 21:25:00 -
Amatör futbol maçının ardından çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı

Kayseri'de amatör futbol maçının ardından çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 oyuncu hastaneye kaldırıldı.

U18 Ligi A Grubu'nda mücadele eden İlbeyspor ile Gaziosmanpaşaspor arasında Erkilet Stadı'nda oynanan futbol maçında zaman zaman yaşanan gerginlik maç sonuna taşındı.

İlbeyspor'un 4-3 galibiyetiyle tamamlanan maçın ardından iki taraf arasında çıkan tartışma, taraftarların da karıştığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Gaziosmanpaşasporlu futbolcular Y.Ç. ve M.A.K. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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