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Amatör denizci belgesi alabilmek için ter döktüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tatvan Liman Başkanlığı ile Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa geçekleştirdikleri ‘Amatör Denizci Belgesi’ eğitim ve sınavına geren 100 kişi ehliyet almak için ter döktü.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:06
Amatör denizci belgesi alabilmek için ter döktüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tatvan Liman Başkanlığı ile Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa geçekleştirdikleri ‘Amatör Denizci Belgesi’ eğitim ve sınavına geren 100 kişi ehliyet almak için ter döktü.



Erciş Gençlik Merkezi hizmet binasında yapılan eğitim ve sınava 100 kişi katıldı. Sınav öncesi açıklamalarda bulunan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, daha önce Erciş’te düzenledikleri sınavda 350 kişinin ehliyet almaya hak kazandığını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılına kadar ülke genelinde 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak ve denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak için teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi. Yapılacak sınavın ardından dereceye girenlere amatör denizci belgesi vereceklerini de ifade eden Aki, Erciş Gençlik Müdürlüğüne teşekkürlerini ileterek, “Uluslararası geçerliliği olan bir belgeyi veriyoruz. Sorumluluk alanımızda bulanan yerleşim yerlerinde başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 3 bin 600’e yakın vatandaşımıza amatör denizci belgesi verdik. Bölgemizdeki hedefimiz 10 bin vatandaşımıza ulaşmaktır. Bakanımızın göstermiş olduğu hedefe 2023 yılına kadar inşallah ulaşacağız" dedi.



Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise, bölge halkı olarak Van Gölü’nden yeterince faydalanamadıklarını belirterek, "Maalesef Van Gölü’nde istenilen düzeyde tekne, yat ve benzeri şeyleri göremiyoruz. Bu da, bir eksiklik olarak görülmektedir. Cumhurbaşkanımızın "’Bir milyon amatör denizci yetiştirin’ talimatı üzerine Erciş Gençlik Merkezi olarak Tatvan Liman Başkanlığı işbirliği içerisinde daha önce açtığımız amatör denizci eğitim ve belgesinin ikincisini gerçekleştirdik. 350 vatandaşımız daha önce belge almaya hak kazanmıştı. Bugün de 100 vatandaşımız eğitim ve sınavın ardından başarılı olanlar belge almaya hak kazanacaklardır. Bu meyanda Tatvan Liman Başkanımıza ve ekibine ilçe halkı ve Erciş Gençlik Merkezi adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından, Tatvan Liman Başkanlığı Uzak Yol Gemi Kaptanı Özgür Şahinoğlu tarafından verilen eğitimin ardından, 100 kişi yazılı sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olanlara amatör denizci ehliyetlerinin önümüzdeki günlerde verileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:06
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