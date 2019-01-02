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Amatör balıkçı, oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı

Gelibolu ilçesindeki balık halinde bir balıkçıda çalışan genç amatör balıkçı, Doğanaslan mevkiinde oltasıyla 8 kiloluk bir levrek yakaladı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:54
Amatör balıkçı, oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, amatör balıkçılık yapan Onur Türk (30), oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı.

Gelibolu ilçesindeki balık halinde bir balıkçıda çalışan ve aynı zamanda amatör balıkçılık yapan Onur Türk, bugün Doğanaslan mevkiine balık tutmaya gitti. Oltasını denize atan Onur Türk, bir süre sonra 8 kilo ağırlığında levrek yakaladı. Yakaladığı levreği çalıştığı balık halindeki tezgahta kilosu 80 TL'den satışa çıkaran Onur Türk, "İzinli olduğum günlerde balık yakalamaya gidiyorum. Bugün de öyle yaptım. Yılbaşında piyango bileti aldım, amorti bile çıkmadı. Bugün şansıma 8 kiloluk levrek yakaladım" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:54
  1. Çanakkale
  2. Amatör balıkçı
  3. oltayla 8 kiloluk levrek yakaladı
  4. Onur Türk
  5. dev levrek

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