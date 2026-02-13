  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Amasya’nın Taşova ilçesinde tır faciası: Ordu yolunda iki can kaybı
Gündem

Amasya’nın Taşova ilçesinde tır faciası: Ordu yolunda iki can kaybı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Amasya’nın Taşova ilçesinde tır faciası: Ordu yolunda iki can kaybı

Amasya’nın Taşova ilçesinde, akaryakıt istasyonundan yola çıkan tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan ve bir cenazeye katılmak için Ordu’ya gittikleri öğrenilen iki kişi hayatını kaybetti.

Amasya Taşova'da meydana gelen kazada, akaryakıt istasyonundan yola çıkan tıra arkadan çarpan araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişilerin bir cenazeye katılmak için Ordu'ya gittikleri ortaya çıktı.

YOLA ÇIKAN TIRA ARKADAŞ ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Zafer Bozkurt idaresindeki 34 FN 7454 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Şahinler köyü kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan İsa T. yönetimindeki 32 AEA 465 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ümit Çotanak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü İsa T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

