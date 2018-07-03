Amasya'nın tarihi Taşhan'ı turizme kazandırıldı

Amasya'nın merzifon ilçesinin önemli mimari yapıları arasında yer alan Gazi Mahbup Mahallesi'ndeki Taşhan'ın eski günlerine kavuşturulması ve tarihi yapısına uygun hale getirilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan destekle çalışma başlatılmıştı.

Osmanlı Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Taşhan'da yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

RESTORAN OLARAK HİZMET VERECEK

Osmanlı Devleti'nin ticaret kervanlarının konaklama ihtiyacının karşılanması açısından önemli durak noktaları arasında bulunan Taşhan, artık kubbeli odalardan oluşan butik otel ve yöresel yiyeceklerin sunulduğu restoran olarak hizmet verecek.

Vakıflar Tokat Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapının onarımının 2007 yılında başladığını söyledi.

Yapının uzun süre atıl kaldığını dile getiren Kılınç, "İnşallah Merzifon'a yakışır butik bir otel olacak. Merzifon'da bugüne kadar 23 eserimizi ihya ettik. Yeni yüzüyle hizmet vermeye başlayan Taşhan'ın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de restore edilen yapıların gelecek kuşaklara miras kalacağını söyledi.

Demirkale, "Restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Taşhan'ın tarihte önemli bir misyonu var. Taşhan yüzyıllarca Merzifon'a hizmet etmiş, bundan sonra da hizmet edecektir." ifadesini kullandı.