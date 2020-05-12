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Aktüel

Amasya’dan yürek parçalayan görüntü

Amasya’da yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:31:55 -
Amasya’dan yürek parçalayan görüntü

Amasya’da yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İsa B.’nin(61) kullandığı 60 TG 261 plakalı otomobil, Tokat istikametinden Amasya’ya doğru seyir halindeyken Ezinepazarı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmekte olan Mehmet Akif Akel’e(10) çarptı. Kazada Mehmet Akif Akel olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen çocuğun babası Suat Akel ise büyük acı yaşadı. Baba, çocuğunun cesedi başında gözyaşı döktü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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