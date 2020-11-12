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Aktüel Amasya'dan İzmir'deki depremzedelere yardım
Aktüel

Amasya'dan İzmir'deki depremzedelere yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:42:49 -
Amasya'dan İzmir'deki depremzedelere yardım

AMASYA (AA) - Amasya Valiliği koordinesinde, hayırseverlerin katkısıyla toplanan 1 tır yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Vali Mustafa Masatlı, Yavuz Selim Meydanı'ndaki uğurlama töreninde, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yapılan yardımlarla deprem felaketi karşısında İzmirlilerle bir ve beraber olduklarını göstermek istediklerini belirten Masatlı, "Valiliğimiz koordinesindeki kampanyaya destek olan hayırsever firma ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Amacımız, yaraların sarılmasına bir nebze vesile olmak." dedi.

Ülke ve millet olarak İzmir için tek yürek olduklarını vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"İzmir'den gelecek haberlere odaklandık. Gelen mucizelere, kurtarılma haberlerine hep birlikte sevinirken, vefat eden vatandaşlarımıza üzüldük ama olayın ilk anından itibaren devletimiz hemen olay yerindeydi ve yaraları en kısa sürede sardı. Ülke olarak bir aradaydık ve kenetlendik. Millet olarak da bu tür felaketler karşısında bir ve beraber olacağımızı herkese gösterdik. Allah bu tür felaketlerden bizleri korusun."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı duadan sonra yardımları taşıyan tır, İzmir'e hareket etti.


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