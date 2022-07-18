  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Amasya'da yürekler ağza geldi: 2'si çocuk 6 yaralı
Gündem

Amasya'da yürekler ağza geldi: 2'si çocuk 6 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 16:31:00 -
Amasya'da yürekler ağza geldi: 2'si çocuk 6 yaralı

Yaşar Özdemir'in (41) kullandığı 34 FKG 638 plakalı otomobil ile Ruhi Yıldız (43) idaresindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) plakalı otomobil, Taşova kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Melek (38), Cemal (15) ve Rüzgar Özdemir (8) ile Süreyya Yıldız (48) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23