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Yerel Amasya'da yolcu otobüsü devrildi
Yerel

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi

Yeniakit Publisher
2023-09-30 08:59:00 - 2023-09-30 09:04:55

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir yolcu otobüsü devrildi.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

5 kişi öldü

Yapılan ilk müdahalenin ardından kazada vatandaşın hayatını kaybettiği belirlenirken 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
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