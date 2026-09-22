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Kobi Amasya’da yeni OSB için imzalar atıldı!
Kobi

Amasya’da yeni OSB için imzalar atıldı!

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Amasya’da yeni OSB için imzalar atıldı!

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde kurulacak Organize Sanayi Bölgesi için protokol imzalandı.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde sanayi yatırımları için önemli bir adım atıldı. Gümüşhacıköy ilçesinde oluşturulacak Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kuruluş protokolü imzalandı.

 

Amasya Valiliği’nde düzenlenen törende protokole imzalar Vali Önder Bakan ve diğer yetkililer tarafından atıldı. Törene ilişkin valilikten yapılan açıklamada, "İlçemize yeni iş sahası ve istihdam sağlayacak bu büyük kazanımın, Amasya’mıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de katıldı.

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