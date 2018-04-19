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Amasya'da vatandaşlar şüphelendi polis genç kızı son anda yakaladı

Amasya'da annesiyle tartıştığı iddia edilen genç kız istinat duvarı üzerine çıkarak Yeşilırmak Nehri'ne uzun süre bakıp beklemeye başladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:29
Amasya'da vatandaşlar şüphelendi polis genç kızı son anda yakaladı

Olay Amasya kent merkezi Hacılar Meydanında meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle tartışan bir genç kız Yeşilırmak Nehri kenarında bulunan istinat duvarına çıkarak uzun süre ırmağa bakıp bekledi. Çevredekiler kızın durumundan şüphelenerek durumu polise haber verdi.

UZAKLAŞMADI

Olay yerine gelen sivil ekipler genç kızın bulunduğu yerden uzaklaşmasını istedi. İkna çabası sonuç vermeyince bir anlık dalgınlığını fırsat bilen polis genç kızı istinat duvarı üzerinde koşarak yakaladı. Olay anını bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Polis genç kızı ifadesini almak için emniyete götürdü.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:29
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