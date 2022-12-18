Amasya'da uyuşturucu operasyonu
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
İstihbarat çalışmaları neticesinde 2 kişinin piyasadan temin ettikleri uyuşturucu hapları Amasya'ya getirerek satış yapacakları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.
Şüphelilerin kiraladığı apartta arama yapan ekipler, 1288 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar nakit para ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.