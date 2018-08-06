Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Olay, Taşova ilçesi Belevi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı yönünde ihbar alan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belevi köyünde yaşayan N.B.'ye ait ev ve çevresinde arama yaptı.

Yapılan aramada 4 kilo 30 gram kubar esrar maddesi, 535 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.







