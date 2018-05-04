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Amasya'da sahte içki üretimi yapan 3 kişiye 38 bin lira ceza kesildi

Amasya’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 372 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına aldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:55
Amasya'da sahte içki üretimi yapan 3 kişiye 38 bin lira ceza kesildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sevincer ve Uygur köylerinde sahte içki üretimi yapılıp satıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, ekipler evlerde ve çevrelerinde toplam 372 litre sahte içki ele geçirerek A.T., P.D. ve F.E.’yi gözaltına aldı. Soruşturma başlatan ekipler 3 şüpheliye toplam 37 bin 944 lira idari para cezası uygularken, sahte içkiler ise imha edildi.



Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:55
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