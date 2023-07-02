İstanbul'da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Erkut Yıldız ile Polonyalı Martyna Zaja arkadaş oldu.

Evlilik kararı aldılar

Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift evlilik kararı alarak durumu ailelerine bildirdi.

Ailelerin onay vermesiyle Taşova'ya gelen çift, bir düğün salonunda yapılan düğünle evlendi.

Amasya'da, Polonyalı geline Türk usulü düğün yapıldı

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Polonyalı gelin halay çekti

Törende davetlilerle doyasıya eğlenen Martyna Zaja, misafirlerle bol bol halay çekip yöresel oyunlar oynadı.

Amasya'da, Polonyalı geline Türk usulü düğün yapıldı

"Türk usulü düğüne kendisi karar verdi"

Hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirten Yıldız, "İstanbul'da şans eseri tanıştık ve bugünlere geldik. Eşim Polonya'nın Vorşova kentinde güzellik uzmanı olarak çalışıyor. Türk düğünlerini iyi biliyor, Türk usulü düğün yapmamıza kendisi karar verdi ve düğünümüzün bu şekilde olmasından dolayı mutlu oldu." dedi.