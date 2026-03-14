Amasya'da otobüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Merzifon-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sıralarında Metro Turizm'e ait 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü, 16 R 7736 plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.