30 yıla yaklaşan dominasyon! Galatasaray’ı sollayan tek takım Bayern Münih

Galatasaray, 2000’li yıllarda Avrupa’nın önde gelen ligleri arasında en fazla şampiyonluk yaşayan kulüpler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Son dört sezonda Süper Lig’e damga vuran sarı-kırmızılı ekip, bu alanda yalnızca Bayern Münih’in gerisinde kaldı. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya liglerinin dahil edildiği değerlendirmede Galatasaray dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Bundesliga'da 2000'li yılları domine eden Bayern Münih ise tam 20 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı.

Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 13 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

Galatasaray'ın 2000'li yıllardaki şampiyonluk yaşadığı sezonlar şöyle:

1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

- İlk 5'teki kulüpler, bu sezon da şampiyon oldu

İlk 5'teki Bayern Münih, Galatasaray, Porto, Barcelona ve PSV, sezonu liglerinde zirvede bitirdi.

Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 5 kulüp:

Takım Ülke ve Ligi Şampiyonluk sayısı

Bayern Münih Almanya Bundesliga 20

Galatasaray Türkiye Süper Ligi 13

Porto Portekiz Liga 13

Barcelona İspanya LaLiga 13

PSV Hollanda Eredivisie 13