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Aktüel Amasya'da narkotik köpeği "Gece" otomobil kaputuna gizlenmiş uyuşturucuyu buldu
Aktüel

Amasya'da narkotik köpeği "Gece" otomobil kaputuna gizlenmiş uyuşturucuyu buldu

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:27:53 -
Amasya'da narkotik köpeği "Gece" otomobil kaputuna gizlenmiş uyuşturucuyu buldu

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 311,45 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın kaputuna tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 311,45 gram metamfetamin bulundu.

Araçta bulunan K.B. ve B.B. gözaltına alındı.

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