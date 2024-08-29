  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Etimesgut bu afişlerle donatıldı! Erdal Beşikçioğlu hakikaten büyük ‘oyuncuymuş’

MEB'den yabancı dil kararı! 81 ilde uygulanacak!

Yandaşlar bile isyan etti: “Metrobüse biniyorsun ve ölüyorsun, Çok acayip bir şey yani”

Uğur Dündar iddia etti! MSB cevap verdi… S-400 Hava Savunma Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunmaktadır.

70 yıllık dev şirket iflas etti! Herkesin bildiği marka tarihe karışıyor

Bedavaya dağıttı! Tarlada 1 lira markette 38 lira

Duyurdular: Fenerbahçe ve Ali Koç şok geçirecek! Saatler sonra fenomenler bombayı patlatacak gibi… Bu iş Survivor’da konsey yönetmeye benzemiyor…

Karın ağrıları belli oldu: Galatasaray'da kaos! Aylardır ödenmemiş... Okan Buruk'a...

3 ülke Türkiye'ye karşı birleşti! Tanklar, füzeler, helikopterler, savaş gemileri, uçaklar harekete geçiyor
Yaşam Amasya'da korku dolu anlar! Çocuklar hortumun arasında kaldı
Yaşam

Amasya'da korku dolu anlar! Çocuklar hortumun arasında kaldı

Yeniakit Publisher
2024-08-29 20:06:00 -

Amasya'da tarlada çıkan hortumun arasında kalan iki çocuk zor anlar yaşadı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarlada çıkan hortum bir anda ortalığı birbirine kattı. İki çocuğun hortumun içinde kaldığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

Soğan tarlasında hızla dönen hortum önüne çıkan her şeyi sürükledi. Mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin de bulunduğu alanda O anda iki kız çocuğu da hortumun arasında kaldı. Çocukların hızla dönen hortumun arasından güçlükle kurtuldu.

Dehşet dolu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Küçük çocuk kazadan böyle kurtuldu
Küçük çocuk kazadan böyle kurtuldu

Yaşam

Küçük çocuk kazadan böyle kurtuldu

Gülümseten sohbet! Tilki ile bahçe sahibi dost oldu
Gülümseten sohbet! Tilki ile bahçe sahibi dost oldu

Yaşam

Gülümseten sohbet! Tilki ile bahçe sahibi dost oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23