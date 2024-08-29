Amasya'da korku dolu anlar! Çocuklar hortumun arasında kaldı
Amasya'da tarlada çıkan hortumun arasında kalan iki çocuk zor anlar yaşadı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarlada çıkan hortum bir anda ortalığı birbirine kattı. İki çocuğun hortumun içinde kaldığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. O anlar kameraya yansıdı.
Soğan tarlasında hızla dönen hortum önüne çıkan her şeyi sürükledi. Mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin de bulunduğu alanda O anda iki kız çocuğu da hortumun arasında kaldı. Çocukların hızla dönen hortumun arasından güçlükle kurtuldu.
Dehşet dolu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.