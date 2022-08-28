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Yerel Amasya’da kaybolan yaşlı adam bulundu
Yerel

Amasya’da kaybolan yaşlı adam bulundu

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan ve önceki gün gezintiye çıktıktan sonra uzun süre geçmesine rağmen eve dönmeyen 66 yaşındaki alzaymır hastası Aslan Cansız, bölgede dron kullanılarak sürdüren çalışmalar sonucu evinden 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 17:07:00 -
Amasya’da kaybolan yaşlı adam bulundu

Bitkin halde bulunan Cansız’a ekipler bisküvi ve su ikram etti. Cansız, kontrol için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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