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Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ömer Karaali (37) yönetimindeki Trabzon'dan İstanbul'a giden 61 HF 182 plakalı hafif ticari araç, Sekü köyü kavşağında refüje çarpıp devrildi.

Sürücü ile araçtaki Rümeysa (12), Hümeyra (12), Bedirhan (14) ve Raziye Karaali (42) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
  1. Gümüşhacıköy
  2. trafik kazası
  3. Yaralamalı Kaza

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