Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Ömer Karaali (37) yönetimindeki Trabzon'dan İstanbul'a giden 61 HF 182 plakalı hafif ticari araç, Sekü köyü kavşağında refüje çarpıp devrildi. Sürücü ile araçtaki Rümeysa (12), Hümeyra (12), Bedirhan (14) ve Raziye Karaali (42) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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