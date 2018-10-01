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Amasya'da gören bakakaldı! Sudan çıkarmak için nehre düştüler

Taşova ilçesinde Yeşilırmak'ta 40 kilogram  ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:00
Amasya'da gören bakakaldı! Sudan çıkarmak için nehre düştüler

Balıkçılık yapan Enes Topsakal ve iki arkadaşının bot üzerinde gerdiği  ağa 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

İş yerine götürdüğü balığı bir süre sergiledikten sonra satmak için  parçalara ayıran Topsakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, av yasağının  başlamasına sayılı günler kala ırmaktan bu büyüklükte bir balık çıkarmanın  mutluluk verici olduğunu söyledi.

Balığı sudan çıkarırken nehre düştüklerini anlatan Topsakal, "Bu  balığı Taşova tarafında çıkardık. Toplam 40 kilo 2 metre uzunluğunda. İki  taneydiler aslında. Üç kişiydik, bir botla ağ germiştik ağ ile alacaktık. Biraz  zor oldu çıkartmamız. Diğeri bundan daha büyüktü. O bota çarptı o esnada bot  devrildi. Boğulma riski falan geçirdik ama şu an iyiyiz. Balığımızı da aldık,  kısmetimizi." dedi.

Topsakal, balığın toplam fiyatının 1200 lirayı bulacağını da kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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