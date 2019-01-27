Amasya'da göçük! 2 işçi sağ olarak çıkarıldı Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden 2'sinin sağ olarak çıkarıldığı bildirildi.

Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden 2'si sağ olarak çıkarıldı.

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