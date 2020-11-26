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Gündem Amasya'da feci kaza! 2 kişi yaralandı
Gündem

Amasya'da feci kaza! 2 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 04:06:00 -
Amasya'da feci kaza! 2 kişi yaralandı

Oğuzhan Tatar idaresindeki 05 AZ 995 plakalı otomobil ile Emirhan Uzar'ın kullandığı 05 AAV 067 plakalı otomobil Hacılar Meydanı mevkisinde çarpıştı. Tatar idaresindeki otomobil refüjde bulunan elektrik direğine de çarptı.

Kazada sürücü Tatar ile aynı araçta bulunan Muhammed Kaçar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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