  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Amasya'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 13:23:51 -
Amasya'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden kapı kilidinin kırılarak 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı benzer suçlardan kayıtları bulunan S.Z. (21), T.D. (21) ve S.D'nin (41) gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda, Çorum'dan Merzifon'a gelen şüpheliler, şehir girişinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı