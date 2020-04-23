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Aktüel

Amasya'da çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

2020-04-23 18:09:50 -
Amasya'da çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Harmanlar Mahallesi Öğretmenler Sokak’ta bulunan Hüseyin Topçu Apartmanı'nın bodrum katındaki depoda yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 3'ü çocuk 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sonucu binanın bodrumunda ise hasar oluştu.


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