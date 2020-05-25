  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Amasya'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:53:01 -
Amasya'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yemişen Mahallesi'nde 3 katlı binanın teras katında şömineden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Taşova ve Erbaa itfaiyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye personeli Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında teras ve alt katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı