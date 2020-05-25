Amasya'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı
Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Yemişen Mahallesi'nde 3 katlı binanın teras katında şömineden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Taşova ve Erbaa itfaiyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye personeli Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangında teras ve alt katındaki daire kullanılamaz hale geldi.