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Aktüel

Amasya’da Başkan Sarı’dan annelere çiçek jesti

Amasya’da Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kadınlara gül dağıtarak Anneler Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:31:45 -
Amasya’da Başkan Sarı’dan annelere çiçek jesti

Amasya’da Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kadınlara gül dağıtarak Anneler Günü’nü kutladı.


Başkan Sarı ve eşi Fatma Sarı, Bahçeleriçi Mahallesinde kurulan Pazar alanında sosyal mesafe kurallarına uyarak kadınlara gül dağıttı. Kadınların Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Sarı, tek tek hepsinin isteklerini dinleyerek notlar aldırdı. Pazar alanının ardından mahallelerde kadınların evlerine kadar gül dağıtımına devam eden Başkan Sarı, “Onlar bizim başımızın tacıdır. Onlar var olmamızın sebebidir. Peygamber efendimiz ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisi şerifi ile annelerin önemini bizlere vurgulamıştır. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.

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