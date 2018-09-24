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Amasya'da 2 haftadır yaşam savaşı veriyordu! Kahreden haber

Sokakta oynarken üzerine bir inşaattan beton parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, 2 haftadır tedavi altında tutulduğu hastanede hayatını kaybetti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:17
Amasya'da 2 haftadır yaşam savaşı veriyordu! Kahreden haber

2 hafta önce Beyazıtpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu sokakta oynarken inşaat halindeki bir binadan üzerine düşen beton parçasının altında kalması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Yusuf Aslan, kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Küçük çocuk, Direkli köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları döken anne Nafiye ile baba Ali Aslan’ı yakınları teselli etmeye çalıştı. 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:17
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