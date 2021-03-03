Amasya’da 2 adet daire ihale ile satılacak
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) mülkiyeti kendisine ait olan 2 adet kamu konutunu açık teklif usulü ile ayrı ayrı satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda “Amasya İli, Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde AMASYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğünce) Kirazlıdere Mahallesindeki Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında bulunan Toplantı salonu adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.” denildi.
Satış 17.03.2021 tarih ve saat 14:00’de AMASYA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğünce) Kirazlıdere Mahallesindeki Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında bulunan Toplantı Salonu’nda yapılacak.
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